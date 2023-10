...il presidente russo Vladimir, intervenendo alla cerimonia di apertura del forum sulla Belt and Road Initiative (Bri), nella Grande sala del popolo a Pechino. Il presidente cinese Xiha ...

Xi Jinping-Putin: il vertice, la collaborazione non più «senza limiti» e le valigette nucleari Corriere della Sera

Putin a Pechino da Xi Jinping per il forum sulle Nuove vie della seta Repubblica TV

Oggi messaggio di Biden alla nazione su Ucraina e Medio Oriente | Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 19 ottobre, in diretta.Il presidente cinese Xi Jinping ha accoltellato il suo omologo russo Vladimir Putin come un “vecchio amico” all’inizio del loro incontro bilaterale tenutosi in occasione del terzo forum sulla Belt and ...