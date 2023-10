X Municipio | Fagnani | “Che fine ha fatto il parco Poligenerazionale di Bagnoletto?”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ostia – “Nel 2019, con il finanziamento di 350.000€ della precedente Amministrazione municipale, pensavamo di essere arrivati a conclusione di un percorso che vedeva finalmente, dopo tanti anni, la realizzazione del tanto sognatodi. Ma non era solo un sogno: l’aggiudicazione dell’appalto a dicembre 2020 e le successive azioni propedeutiche nel 2021, ci dicevano che quel sogno si era trasformato in realtà”. Lo dichiara il presidente del Comitato di Quartiere, Marco, che spiega: “Con il passaggio alla nuova Amministrazione, l’iter per la realizzazione delsi è interrotto ma noi, da residenti resilienti, abbiamo insistito e sollecitato. A luglio 2022, dopo oltre un anno e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione Falconi, i ...