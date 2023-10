WTA Nanchang 2023 | risultati 18 ottobre | vanno ai quarti Nao Hibino e Marie Bouzkova

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si sono disputati gli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli Jiangxi Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250, in corso sul veloce outdoor di, in Cina: non ci sono azzurre in corsa nel main draw di singolare femminile. La nipponica Naopiega l’australiana Kimberly Birrell, sconfitta con lo score di 6-3 7-5, e neidi finale affronterà la russa Diana Shnaider, la quale nel derby con la connazionale Vera Zvonareva approfitta del ritiro dell’avversaria, giunto sul punteggio di 6-3 0-1 in favore di Shnaider. La ceca, testa di serie numero 3, elimina la lucky loser russa Amina Anshba con lo score di 7-5 6-0, e venerdì neisfiderà la colombiana Camila Osorio, la quale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo, ...