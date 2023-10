Wta Nanchang 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ildi19con glie l’didel torneo Wta di. Torneo che sta perdendo molte delle sue teste di serie, difatti nella giornata dedicata a una parte di ottavi di finale l’unica a scendere in campo è Varvara Gracheva contro una Siniakova in ottima forma in queste settimane. CENTER COURT Ore 08:00 – Eikeri vs Siegemund a seguire – (7) Gracheva vs Siniakova Non prima delle 13:00 – You vs Fernandez COURT 1 Ore 08:00 – Sasnovich vs Savinykh SportFace.

... a, capitale della provincia cinese Jiangxi, c'è la giapponese Nao Hibino che continua a ...col punteggio di 6 - 3 7 - 5 raggiungendo il secondo quarto di finale della stagione a livelloUlrikke Eikeri will take on No. 91 Laura Siegemund in the WTA Nanchang, China Women Singles 2023 Round of 16 on Wednesday, October 18.Siegemund has -3000 odds to earn a spot in the quarterfinals ...Altra vittoria in due set per la giapponese Nao Hibino, ora la sfida con la russa Diana Shnaider. Bene Marie Bouzkova ...