Wta Monastir 2023 | va a Bronzetti il derby | sconfigge Errani in due set e accede ai quarti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Prosegue lo splendido momento di forma di Lucia, che batte Saraaidel WTA di. Una partita tutt’altro che semplice nel suo svolgimento, nonostante il 6-3 6-4 finale in favore dell’attuale n°62 del ranking mondiale, che ha infatto dovuto faticare 1h e 36? di gioco per avere la meglio sulla connazionale. Per Lucia si tratta del terzo quarto di finale raggiunto nell’ultimo mese dopo esserci già precedentemente riuscita a Guangzhou e Ningbo. Ora proverà a fare uno step in più nella sfida che la vedrà affrontare una tra Paolini e Marcinko. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il match si apre conche si vede subito costretta a fronteggiare tre palle break, riuscendo però ad annullarle e ad ...