WTA Monastir 2023 | risultati 18 ottobre | approdano ai quarti Mai Hontama ed Elise Mertens

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sono scattati quest’oggi gli ottavi di finale del tabellone principale del Jasmin Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a, in Tunisia, sul veloce outdoor africano, del quale si conosce già il primo accoppiamento deidi finale. Sono stati due i match disputati, sui quattro complessivi in programma, che non prevedevano l’ingresso in campo di tenniste del Bel Paese, giocati dopo il derby vinto da Lucia Bronzetti su Sara Errani ed in attesa di Lucrezia Stefanini, che affronterà questa sera la wild card polacca Katarzyna Kawa. Neidi finale si affronteranno la nipponica Mai, che liquida l’argentina Nadia Podoroska con lo score di 6-2 6-1, e la testa di serie numero 2 del tabellone, la belga...