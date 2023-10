Wta Monastir 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 19 ottobre con Paolini

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ildi19con glie l’didel torneo Wta di. Torna in campo Jasmine, che dopo la bella vittoria all’esordio contro l’insidiosa Cornet sfida la giovane croata Marcinko per un posto ai quarti di finale. Ad attenderla, eventualmente, la connazionale Lucia Bronzetti. Inanche i restanti tre incontri di secondo turno che delineeranno il quadro dei quarti di finale. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Dalle 11.30 – (8) Burel vs E.Andreeva A seguire – (1)vs Marcinko A seguire – Zavatska vs Parrizas Diaz Non prima delle 19.00 – (4) Tsurenko vs Liu SportFace.

Lucia Bronzetti stacca il pass per i quarti di finale del torneo250 di(cemento, montepremi 259.303 dollari). La 24enne romagnola, numero 62 del mondo e sesta favorita del seeding, supera per 6 - 3, 6 - 4, in un'ora e 36 minuti di partita, la 36enne ...

WTA Monastir: buona la prima per Bronzetti. Vince nettamente e ora trova Errani Ubitennis

Tennis: Wta Monastir, Bronzetti vince derby con Errani e approda ai quarti La Sicilia

Essere la prima testa di serie di un torneo WTA 250 come quello di Monastir (Tunisia) è già un bel segnale, un ottimo viatico. Capita a Jasmine Paolini che si presenta in nord Africa col ruolo di ...Il derby azzurro sulla terra rossa di Monastir lo vince Lucia Bronzetti. La tennista di Rimini si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA in Tunisia, superando in due set la connazionale Sara ...