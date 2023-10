Women’s Champions League | la Roma di Spugna strapazza il Vorskla anche al ritorno e vola ai gironi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lafemminile giocherà nella fase adella. Le ragazze di, dopo il 3-0 dell’andata al Tre Fontane contro ilPoltova, vinconoal, giocato sempre in casa per via della guerra in Ucraina, con un nettissimo 1-6 in quello che era lo spareggio per entrare nei gruppi di questa edizione. In gol Viens, poi il pari di Kozlova, quindi ecco le reti di Latorre, Di Guglielmo (doppietta) e nel finale l’incredibile doppio autogol di Kotyk. Le giallorosse, reduci dal 3-0 casalingo dell’andata, giocanoilal Tre Fontane per un accordo tra federazioni e Uefa vista la guerra in Ucraina. Parte subito bene la formazione di...