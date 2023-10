«We see you» | la minaccia in gergo social di Israele a Gigi Hadid

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Del caso dita dane stanno parlando molte persone. La supermodella statunitense con origini palestinesi si è esposta scrivendo una serie di considerazioni equilibrate rispetto al conflitto evidenziando l’unica cosa che dovrebbe contare: una vita persa è una vita persa, poco importa che sia israeliana o palestinese. Una presa di posizione via post (in cui è stata tolta la possibilità di commento) con i suoi quasi 80 milioni di follower che non è piaciuta all’account ufficiale dello Stato di. The state of Israel is committing a genocide against Palestinians but they still have time to post a story on their official IG page harassing and intimidating. pic.twitter.com/1VpZgoYWdH — ???? (@samah fadil) October 16, 2023 LEGGI ...

Ero tra il pubblico quella sera all'Arrowhead Stadium, quando Swift ha presentato il video musicale della bonus track di Speak Now "I Can" e ha chiamato sul palco i protagonisti del video, ...

In che modo il film concerto di Taylor Swift è diverso dal tour Vanity Fair Italia

SEE YOU NEXT TUESDAY: il video di “I'll Never Be The Same / I'll ... metalitalia.com

Tickets to Taylor Swift's Eras Tour were selling for many multiples of face value on third-party platforms. If you made money, here's what you need to know.Let's take a deep dive on each and see what you can do in your own companies to improve sales associate training.