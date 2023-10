Volotea punta ancora su Napoli e annuncia la nuova rotta per Spalato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, mette a segno un altro punto e, a sole due settimane dall’annuncio dei nuovi voli che colleganocon Atene e Lione, comunica oggi un’altra novità in arrivo per la sua base campana: infatti a partire dal 31 maggio 2024 sarà possibile volare alla volta di, in Croazia. Con questo volo, che prevede 2 frequenze settimanali (il martedì e il venerdì), salgono a un totale di 23 le destinazioni collegate all’aeroporto Capodichino, di cui 7 domestiche e 16 internazionali. Laconferma l’importanza strategica dell’aeroporto di– una delle sette basi italiane di– nei piani di sviluppo del vettore a livello italiano. Così, grazie a questo nuovo volo, i passeggeri in ...