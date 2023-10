Volley | tutti gli italiani da seguire nella Superlega 2023-2024 | gli azzurri squadra per squadra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La, il massimo campionato italiano dimaschile, scatterà nel weekend del 21-22 ottobre. Al torneo parteciperanno dodici squadre, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Saranno tanti i giocatorida tenere in considerazione, pronti a mettersi in mostrastagione che condurrà alle Olimpiadi di Parigi. Glihanno provato a riprendere fiato dopo l’intensissima estate caratterizzata dagli Europei conclusi al secondo posto e dal deludente torneo preolimpico. Sotto i riflettori ci sarannoi titolari ammirati in Nazionale: il palleggiatore Simone Giannelli e il centrale Roberto ...