Vittorio Menozzi e Letizia Petris si confrontano su Anita

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Grande Fratello, anticipazioni puntata del 19 ottobre 2023:si esprimono sulla bellissimaOlivieri!OLIVIERI, AMORE IMPOSSIBILE? COSA DICE L’INGEGNERE A- Manca sempre meno alla nuova diretta del GF e in Casa,continuano a confrontarsi riguardoOlivieri, bellissima ...

Il gioco digenera malumori tra Beatrice e Giuseppe L'organizzatore dell'evento serale per i concorrenti del Grande Fratello è stato, l'ingegnere che ha ideato un gioco in ...

Vittorio Menozzi: "Io e Anita siamo due tipi diversi" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, riavvicinamento tra Heidi e Vittorio: “Avevo fatto dei passi indietro…” Isa e Chia

Pur reputando Anita una bellissima ragazza, l'ingegnere confida a Letizia di non voler approfondire la conoscenza con lei ..."PRIMO PASSO NOI E VOI #VITTONITA": è questo lo striscione che i fan hanno voluto far sorvolare per supportare l'amicizia e il legame tra i due concorrenti.