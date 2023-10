Visco “Momento difficile con rischi straordinari | serve prudenza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in untragico, difficilissimo, condavanti”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio, al comitato esecutivo dell'Abi. “Vedo un futuro non facile per il nostro Paese e forse per tutti quelli che fanno parte dell'Ue e del mondo industrializzato. Bisogna essere chiari, prudenti e fare attenzione, perchè non ci sono solo iclimatici e tecnologici, ma anchegeopolitici che hanno conseguenze” e “sui quali bisogna lavorare insieme: questo non è solo un appello, ma credo che sia una necessità”, ha spiegato.Il governatore ha aperto il suo intervento ricordando che “questi 12 anni non sono stati anni semplici, in cui certamente non ci siamo annoiati”. La gestione delle crisi bancarie, “che sempre ci sono, ...