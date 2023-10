Violenze in carcere | il teste | “Se voglio salta il processo” Avvocati insorgono

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Sedomani faccio una telefonata e facciore il, qua non viene più nessuno a testimoniare“. Sono le parole pronunciate dal26enne Bruno D’Avino alin corso all’aula bunker deldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e relativo alleavvenute il 6 aprile 2020 nella struttura detentiva casertana; un maxi-con 105 imputati tra agenti penitenziari, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta, e oltre 100 parti civili, soprattutto persone detenute all’epoca dei fatti. Le parole di D’Avino provocano bagarre in aula, con il pm Alessandro Milita che sbotta, “ma cosa dice D’Avino“, e gliinfuriati per quella che considerano “una grave minaccia“. Il ...