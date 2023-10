Violenze carcere Uccella | bagarre in aula per le minacce di un teste

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Santa Maria Capua Vetere. “Se voglio domani faccio una telefonata e faccio saltare il processo, qua non viene più nessuno a testimoniare“. Sono le parole pronunciate dal26enne Bruno D’Avino al maxiprocesso in corso nell’bunker deldi Santa Maria Capua Vetere e relativo alleavvenute il 6 aprile 2020 nella struttura detentiva sammaritana e che vede imputati 105, tra poliziotti della penitenziaria, funzionari del DAP, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e medici dell’ASL Caserta, e oltre 100 costituitesi parti civili. Le parole di D’Avino provocanoin, con il PM Alessandro Milita che sbotta, “ma cosa dice D’Avino“, e gli avvocati infuriati per quella che considerano “una grave minaccia”. Il presidente del collegio di Corte d’Assise ...