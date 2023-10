Violenza sessuale su un anziano per derubarlo | una 38enne arrestata a Milano

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Unaè statala scorsa notte dai carabinieri con l’accusa die furto in appartamento nei confronti di unultraottantenne. Secondo le indagini, coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, la donna, cittadina romena, avrebbe messo in atto abusi sessuali nei confronti dell’uomo per poi portargli via soldi o oggetti di valore da...