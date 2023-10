Viola le regole sul gioco d’azzardo | censurato video YouTube con Neville

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) E’ stato bannato dall’autorità britannica un tweet con protagonista l’ex Manchester United Gary, oggi opinionista tv. Il motivo? Quello di averto lesulla promozione del. Ilpronosticava i risultati della giornata di Premier League, con presente in sovraimpressione il logo di Sky Bet, un’agenzia di scommesse online. L’Advertising Standards Authority (ASA) ha deciso di censurare la clip in quanto “irresponsabile”, perché indirizzata anche ad un pubblico anche di minorenni. “È probabile checontinui ad avere un forte fascino per i minori di 18 anni”, ha spiegato l’AFA, ricordando i 135mila follower minorenni che l’ex calciatori conta sui suoi profili Instagram e X. La stessa Sky Bet ha contestato l’intervento, ...