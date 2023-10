Villani M5s | “Governo Meloni arrogante | ignorate centinaia di migliaia di firme raccolte in Italia”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi in aula alla Camera dei Deputati la maggioranza ha rinviato per l’ennesima volta la discussione e la votazione del nostro testo sul salario minimo. L’ennesimo voltafaccia che milioni di lavoratori stanno subendo da parte del. La petizione sul salario minimo ha riscontrato un enorme successo: mezzo milione dia livello Nazionale ediprovenienti anche dai cittadini salernitani. La gente chiede e vuole capire! Ai banchetti nelle piazze arrivano sostenitori e attivisti di altri partiti che non votano più perché non si riconoscono negli ideali in cui finora si erano riconosciuti. Persone che si sentono sempre più lontane dalla politica del. C’è il rischio che si consumi l’ennesimo sgarbo alla popolazionena“. A ...