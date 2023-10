Villa Frescot | in vendita per 10 milioni di euro la storica residenza di Gianni Agnelli a Torino

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Corsi e ricorsi storici., laottocentesca sulla collina torinese circondata dai castagni, la casa più amata dall’Avvocato, per più di mezzo secolo simbolo e quartier generale del capitalismo italiano, ora è sul mercato. In, come uno dei tanti immobili di pr