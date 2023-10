Vigilessa morì in un incidente a Pietrasanta | la Procura indaga il marito per femminicidio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sulla morte di Anna Lucarini, 58 anni,, morta in unstradale ail 9 ottobre 2022, ladi Luccaper. La donna perse la vita nello schianto dell'auto guidata dal, il sessantenne Daniele Mazzolini, che finì contro un albero per poi incendiarsi L'articolo proviene da Firenze Post.

Diventa un sospetto caso di femminicidio la morte di Anna Lucarini, 58 anni, unache perse la vita la sera del 9 ottobre 2022 a Pietrasanta (Lucca) in un'incidente in cui rimase coinvolta l'auto in cui era a bordo, guidata dal marito: la vettura finì contro un albero e ...

Lucca, vigilessa morì dopo uno schianto in auto: «Non fu incidente ma un femminicidio» Corriere Fiorentino