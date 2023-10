Video Inghilterra - Italia 3 - 1 | Scamacca | Kane 2 e Rashford Il film della partita

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nella gara dell'8ª giornata delle qualificazioni a Euro 2024, l'viene sconfitta per 3 - 1 dall'a Wembley. Dopo il gol del vantaggio azzurro con, gli inglesi ribaltano la ...

Nella gara dell'8ª giornata delle qualificazioni a Euro 2024, l'batte l'Italia per 3 - 1 a Wembley. In gol Scamacca, Kane (doppietta) e Rashford. Guarda ilcommento del vicedirettore della Gazzetta, Stefano Agresti, in studio con Fabio ...

L'Italia è stata sconfitta dall'Inghilterra per 3-1 nelle qualificazioni agli Europei 2024. La nostra Nazionale si è dovuta inchinare ai padroni di casa allo Stadio Wembley di Londra, dove gli azzurri ...Al 77' intervento maldestro di Bastoni, Scalvini ritarda l'uscita. Ne approfitta l’attaccante del Bayern Monaco che prende palla, arriva davanti a Donnarumma e firma la personale doppietta ...