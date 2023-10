Vicchio | si apre la stagione del teatro Giotto Al via la campagna abbonamenti

Tra i protagonisti Lella Costa, Filippo Nigro, Marina Massironi, Dario Ballantini, Peppe Servillo, la Compagnia Lombardi - Tiezzi

Vicchio, La lezione di Don Milani fra memoria e futuro Il Filo del Mugello

MET - Vicchio: Lella Costa, Filippo Nigro, Marina Massironi, Dario ... MET - Provincia di Firenze

È la notte delle edicole, la sera in cui i titolari addobberanno le proprie rivendite per far sentire tutta la loro vitalità in un momento di difficoltà del settore. Difficoltà che per Antonio Durzu, ...Edicola di Vicchio FCC Font +: Stampa Commenta Anche l’edicola di Vicchio partecipa alla “Notte delle edicole”. Si tratta di un’iniziativa, organizzata dal sindacato di categoria Sinagi, per sostenere ...