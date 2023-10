Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)DEL 18 OTTOBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’ USCITA PER LA-TERAMO E LA RUSTICA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; SULLA STESSA-TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO A TOR CERVARA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ PERMANGONO CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. E DOMANI PREVISTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO: A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 21 DI VENERDI’ 20 OTTOBRE I TRENI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI, LIMITAZIONI E CANCELNI; GARANTITI ...