Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2023 ore 19 | 45

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)DEL 18 OTTOBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA BUFALOTTA FINO A LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL RACCORDO, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DI ALBANO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral