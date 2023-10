Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)DEL 18 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 32+000 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA CASSIA BIS FINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA, IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: ...