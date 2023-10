Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)DEL 18 OTTOBREORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIREMAZIONESUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA LTANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Da sabato 21 ottobre scatta la nuovain piazza Venezia per consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione della ...muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di...