Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)DEL 18 OTTOBREORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE SI STA IN CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONEE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SPINACETO IN DIREIZONESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E FIORENTINI VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral