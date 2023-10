Vi do un compito | lo show di Giuseppe Conte con i turisti polacchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Siparietto percon un gruppo di. Il presidente del Movimento 5 Stelle in piazza Montecitorio ha incrociato una comitiva, che ha voluto salutarlo, esprimendo il suo entusiasmo per i recenti risultati elettorali in Polonia, mandando il suo saluto a Donald Tusk, probabile nuovo premier: "Sono moltonto. Ci ho lavorato insieme, era presidente del consiglio europeo. È una persona molto corretta, equilibrata e seria", ha detto, aiutato dalla guida che ha tradotto per i. Poi la battuta, accolta da risate: "Vi consegno un messaggio, vi dò unda fare a casa: andate da Donald Tusk e mandategli i miei saluti".