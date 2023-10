Verso Verona-Napoli | la notizia spaventa gli azzurri | accadrà al Bentegodi

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Si avvicina sempre più la sfida tra, con notizie poco confortanti per gliche arrivano direttamente dal capoluogo veneto.sarà il match che darà ufficialmente il via alla giornata numero 9 di Serie A, che a sua volta contribuirà a lasciare alle spalle dei tifosi una delle soste per le Nazionali più pazze di sempre. Per i supportersarà dunque tempo e modo per dimenticare quanto successo tra Garcia, Conte e De Laurentiis durante la pausa per cercare di ritrovare la vittoria sull’ostico campo del. Nel frattempo, direttamente dal Veneto, giungono notizie tutt’altro che appaganti per gli, ilcorre ...