Verso il nuovo Piano urbanistico comunale | primo incontro a Palazzo Mosti

... il calo dei viaggi d'affari nazionali e il crescente spostamentoil treno (sotto l'effetto ... L'unica eccezione, una volta entrato in vigore ilassetto, è che Air France continuerà a ...

Verso il nuovo Piano di Tutela delle Acque 2030 Regione Emilia-Romagna — Ambiente

Roma Arte in Nuvola, la nuova edizione verso nuovi orizzonti Inside Art

Un ''cavallo di Troia'' ai Campi Diomedei. E' il (nuovo) progetto per i Campi Diomedei lanciato dal candidato sindaco Antonio De Sabato e presentato nella mattinata di oggi, 18 ottobre."In un clima franco e cordiale si sono poste le basi per delineare i percorsi comuni per giungere uniti, in vista delle prossime elezioni amministrative di ...