Versailles | evacuata per la terza volta la reggia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it -per la...

per la terza volta la reggia di. "Cari visitatori, per motivi di sicurezza, la Reggia dista evacuando i visitatori. Ti ringraziamo per la comprensione", si legge sul ...Media: "Nessun aereo decolla o può decollare al momento, mentre i passeggeri di quelli in arrivo devono restare a bordo o aspettare sulla pista" ...Nuova allerta attentati in Francia. Gli aeroporti di Lille, Lione e Tolosa sono stati evacuati a seguito di un allarme bomba. Lo riporta la tv francese Bfmtv, citando fonti di polizia. Pochi giorni fa ...