Verona suona la carica | atteso il pienone col Napoli

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Attraverso i propri canali social l’Hellasha reso noto che a due giorni e mezzo dalla sfida di campionato tra gli scaligeri ed ilsono circa 19000 i tagliandi acquistati per assistere all’anticipo delle ore 15:00 di sabato. Nel mirino dunque il superamento del record stagionale stabilito contro la Roma quando le vendite andarono oltre le 23000 unità. Bentegodi che non è mai stato teatro di sfide banali. Sono passati alla storia i confronti tra i padroni di casa e gli azzurri. Durante la prima sfida con Diego Armando Maradona in campo, nel 1984, i napoletani tornarono a casa con la bocca amara per il netto 3-1 sul campo e per la pioggia d’ insulti razzisti ricevuti dalla curva avversaria. Di quella gara, dopo qualche anno, parlò proprio il numero 10 argentino. “Nel 1984, il mio primo campionato italiano, debuttammo a settembre in ...