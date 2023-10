Van Gogh Experience | dal 28 ottobre a Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Next Exhibition, leader internazionale nella produzione e realizzazione di mostre innovative ed eventi culturali, apre ail Next Museum, spazio multimediale, immersivo e tecnologico – nato per accogliere mostre immersive – dove la cultura gioca con la tecnologia. Negli spazi dell’ex Cinema Avila – Corso d’Italia 37/d, a pochi passi da Villa Borghese – Next Museum ospiterà dal 282023 al 31 marzo 2024 la prima mostra multimediale dal titolo Van, un viaggio nel tempo che abbraccia il visitatore conducendolo nella vita, nelle suggestioni e nelle opere dell’artista più conosciuto al mondo. L’evento è una produzione internazionale di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di. ...