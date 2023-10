Valentina Ferragni tra le zucche | il look autunnale è perfetto per un weekend in natura

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestiniha trascorsa una dolce domenica con la sua famiglia e i nipoti Leone e Vittoria, immersi nellatra fiori e. Già da qualche giorno abbiamo visto come l’influencer è ormai in pieno moode per questa occasione ha indossato unadatto per accogliere la nuova stagione, che ormai sembra arrivata definitivamente. LEGGI ANCHE>, l’outfitper unin montagna: gli scatti...