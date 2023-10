Val Brembana | ritardi e disagi per chi si muove in autobus | “Servono nuove forme di mobilità”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “Per fornire un servizio di trasporti efficiente e che non penalizzi nessuno, è necessario un maggior raccordo tra istituzioni centrali, amministrazioni locali, agenzie del Tpl e istituti scolastici. Solo collaborando, prevedendo una rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti tarato sui flussi degli studenti, con una programmazione ragionata e condivisa, sarà possibile garantire un trasporto pubblico locale puntuale e in grado di soddisfare le esigenze anche delle località piùate da un punto di vista geografico”. È questo il messaggio che Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti esostenibile, ha lanciato nel corso di un incontro a Zogno, per analizzare le criticità del trasporto pubblico e scolastico in un’area, la Valle, dove il problema è particolarmente avvertito. Il momento di ...