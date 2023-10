Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 18 10 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’ho detto più volte e lo ribadisco: io non perdonerò mai Gemma Galgani per avermi fatta diventare una persona che quasi spererebbe nel ritorno di Giorgio Manetti a. Io l‘orrido pennuto l’ho sempre detestato (televisivamente, of course), ma di fronte a puntate piene di NULLA COSMICO, come quella andata in onda oggi, mi trovo a rimpiangere i tempi in cui la Galgani monopolizzava la trasmissione raccontandoci QUANTOMENO dei fatti concreti, le notti di fuego nei motel toscani, il pennuto che faceva dormire Gemma sul divano perché gli dava fastidio il suo respiro, i panini con la mortazza come massimo pasto offerto dal nostro eroe fiorentino. Per non parlare, poi, di quanto io rimpianga Marco Firpo che voleva “possedere” Gemmona e che la portava a fare i giri in altalena come una scolaretta con le treccine e la merendina nello ...