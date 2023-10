Uomini e Donne | anticipazioni 18 ottobre | è davvero addio tra Gemma e Maurizio?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)18: i due del Trono Over faranno ancora discutere. E nell’ambito del Trono Classico…18: incredibile!ci spera ancora. Invece Cristian…non si arrende con, ma lui continua a dirle di no: è veramente la fine stavolta? Succederà di tutto e di più! Per quanto riguarda il Trono Classico, vedremo oggi le esterne di Cristian con Valentina e Virginia. Assisteremo anche all’annunciato litigio tra le due? La seconda continuerà a temere che il tronista pensi ancora a Beatriz e lui si innervosirà, trovandosi a dover spiegare nuovamente che non è vero. La situazione peggiorerà con…una segnalazione proprio su Virginia! ...