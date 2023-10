Una sosta nel futuro

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Arianna è una ragazza con le idee chiare. È determinata e sensibile, lieve e di spessore. Ironica, cerca con la sua cucina di mettere insieme queste due anime, portando nel piatto un condensato della sua essenza. Nel suo regno di Forme, spazio multifunzionale dove si viene per dormire, fare un aperitivo, ma anche bere un calice o fare unadalla città di Brescia, ci si siede per avere un assaggio di. Forme Restaurant, credits Nicolò BrunelliUna brigata giovanissima, come sempre più spesso accade in queste realtà alternative dove all’ambiente dinamico e vivace si abbina un gruppo di lavoro frizzante e coeso, di colleghi che condividono un obiettivo e lavorano per raggiungerlo, senza però limitare la loro vita a quello. Questa ragazza solare ci accoglie con il sorriso e ci conquista con la bontà dei suoi piatti sempre vari, sempre meditati, ...