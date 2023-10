Una Cuvée dai migliori vitigni di montagna

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Trecentoventi vignaioli, ognuno con poco più di un ettaro di terreno, che si mettono insieme per dare più valore - e qualità - ai propri vini. Accade nella Val di Cembra, a nord est di Trento, dove le viti si arrampicano fino a 900 metri aggrappandosi a terreni scoscesi che l'uomo, in un secolo, ha saputo addomesticare con un reticolo di muretti a secco che misura quasi 700 chilometri. La cantina prende il nome dalla stessa valle, «Cembra cantina di»: nata nel 1952 nel 2022 è «rinata» con lo scopo di puntare sulla qualità dei quattro vigneti che vengono coltivati: Muller Thurgau, Riesling, Chardonnay e Pinot nero. Dei tre bianchi portati in degustazione (tutte annate 2021) va sottolineata eleganza ed estremo equilibrio sia in bocca sia al naso e soprattutto la possibilità di evolvere ancora nel tempo visto che si tratta di vini estremamente longevi. Quello che ...