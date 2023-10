(Di mercoledì 18 ottobre 2023) JKha pubblicato unriprendendo una fotografia di una ragazzina israeliana autistica e grande fan diche risulta, secondo le autorità dello Stato ebraico, fra le persone prese indae portate a Gaza dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre. Nell’immagine la dodicenne è vestita come il maghetto creato dalla scrittrice britannica, con tanto di bacchetta, e tiene fra le mani uno dei suoi libri. “Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito”, ha scritto la celebre autrice, aggiungendo che il rapimento di bambini è “spregevole e del tutto ingiustificabile” ed esprimendo la propria speranza per il rilascio di tutti i prigionieri a Gaza. Dopo i fatti del 7 ottobre,aveva scritto alcuni post infuocati per condannare ...

Leggi Anche Israele, fan di Harry Potter ostaggio di Hamas: JKne parla in unLeggi Anche Hamas, cos'è e chi c'è dietro l'organizzazione che combatte Israele Biden atteso in Israele Joe Biden dovrebbe restare in Israele, dove incontrerà il primo ...

Un tweet di JK Rowling per una fan di Harry Potter ostaggio di Hamas Agenzia ANSA

Il tweet di J.K. Rowling con una fan di Harry Potter ostaggio di Hamas: «Il rapimento di bambini è spregevole» Corriere della Sera

Timberlake, 42, commented on a women's right to choose while speaking at a Barack Obama rally in 2008, according to MTV.La celebre autrice britannica retwitta un post dello Stato d’Israele che ritrae la dodicenne vestita come uno dei personaggi della saga Anche Harry Potter viene “coinvolto” nella guerra in Israele. La ...