Un telegramma al giorno | scomparsa di Ylenia | la rivelazione di Al Bano su Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) AlCarrisi torna sulladella figlia. Nonostante della ragazza non si hanno più tracce dal lontano 1994, il cantante non si è mai arreso. Ad aiutarlo nei momenti più difficili, anche Sophia Loren e Silvio. "Sophia - racconta al settimanale Novella 2000 - mi chiamava ogni… Mi diceva: ‘Ricorda che lì io conosco tutti, mi conoscono tutti, credimi qualsiasi cosa, e chiamo io per farti aiutare a trovare tua figlia. Sono qui, chiama quando vuoi, die di notte'". Ma non solo, perché al cantante di Cellino San Marco è stato di conforto anche l'ex premier. "In quelle settimane - ammette - Silviomi mandava unal. Mi diceva: 'Dimmi quello che ti ...