Un divertente road movie al femminile che affronta con leggerezza temi delicati

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) È disponibile su Prime Video Addio al nubilato 2: l’isola che non c’è, il film di Francesco Apolloni con Laura Chiatti, Chiara Francini, Francesco Nardi, Antonia Liskova. Il sequel del film uscito nel 2021 – prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Cinema – è una sorta dialpieno di buoni sentimenti, ma grazie ai dialoghi e all’ironia di alcuni personaggi non risulta mai stucchevole. Chiara Francini arriva a Sanremo e torna bambina: l’emozione per ...