Un anno di Meloni Orsina | Moavero e Meliciani danno i voti al governo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le priorità sono state individuate e sono essenziali per il Paese, anche se con pochi soldi investiti; alternative a questoal momento non ve ne sono; la dimensione europea sarà la vera sfida da qui alle urne del giugno 2024, con il premier che dovrà dire da che parte stare (tra Ue e sovranisti). Il primodelal centro di un’ampia riflessione a cura degli esperti Luiss ospitata dalla Stampa Estera di Roma. La manovra Secondo Valentina, direttore della Luiss School of European Political Economy, il rapporto spesa-sanità scenderà al di sotto della media europea e sta provocando malumore nel comparto. “I punti salienti sono comunque stati previsti dalla prima legge di bilancio targata, e le priorità individuate sono essenziali per il nostro ...