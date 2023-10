Ultime Notizie Roma del 18-10-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura di giornale il bombardamento dell’ospedale anglicano di ali nel cuore di Gaza City dove c’erano pazienti ma anche i rifugiati infiamma il Medio Oriente condizione la missione diplomatica il presidente statunitense John biden che parteciperà ad una riunione del gabinetto di guerra israeliano palestinese israeliano in si accusano reciprocamente della responsabilità della strage in cui sono morti e centinaia di persone Le Piazze arabe insorgono contro Israele e la Giordania nulla al vertice 4 con gli egiziani i palestinesi di Abu mazen a cui doveva partecipare ad amare anche il presidente americano Israele da colpa della strage adamas Mostra video audio che proverebbero le responsabilità della jihad islamica alleata delle ...