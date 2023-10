Ue lancia “indagine a tappeto” su influencer e pubblicità

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L'Antitrust europeo e le autorità nazionali di tutela della comncorrenza puntano i fari suglie sulle loro le pratiche commerciali. Con un comunicato, la Commissione Ue rileva come "l`marketing sia diventato un pilastro dell`economia digitale, che dovrebbe raggiungere un valore globale dei 19,98 miliardi di euro nel 2023". Per questo nelle prossime settimane la Commissione e le autorità nazionali della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori "esamineranno i post online per individuare le testimonianze e le sponsorizzazioni che possono fuorviare i consumatori"."Glicoinvolti in attività commerciali regolari, come le collaborazioni per pubblicizzare prodotti o servizi, sono considerati operatori commerciali ai sensi del diritto dell`Unione in materia di tutela dei consumatori, e sono perciò ...