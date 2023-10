Ue | aumenta l' allerta terrorismo In Italia ripristinati i controlli al confine con la Slovenia

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "L'intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell'Europa, in particolare dopo l'attacco condotto nei confronti di Israele, ha infattito il livello di minaccia di azioni violente anche all'interno dell'Unione". Così una nota di Palazzo Chigi che spiega la reintroduzione deialcon la. Nella giornata di oggi minacce di presenza di ordigni sono arrivate da diversi aeroporti in Francia dove sono stati evacuati per verifiche egli scali di Lille, Lion, Beauvais e Tolosa.anche a Nizza. Evacuata nuovamente anche la reggia di Versailles: è la terza volta in cinque giorni.

Dopo l'attentato di Bruxelles , l'allarme bomba in una scuola ebraica di Roma e l'evacuazione degli aeroporti di Parigi e in Belgio , il governo rafforza le misure di ...

L'Italia ripristina i controlli alla frontiera con la Slovenia. Verifiche ancora in corso a Lille, Tolosa, Lione e Beauvais e a Ostenda. A Versailles, ancora una falsa allerta, è la terza volta in 5 g ...