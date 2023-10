Udinese | Deulofeu smentisce le voci sul suo ritiro | “Fake news e lavoro duro”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Gerardha voglia di rientrare in campo e di aiutare l’per rialzare la china dopo un avvio di stagione non positivo. L’attaccante, ex Milan, ha messo in chiaro come non stia pensando minimamente aldal calcio giocato. Con un post su Instagram, Deelofeu ha voluto fare chiarezza postando una foto che lo ritrae con la maglia dell’e con uno sguardo sorridente, di chi non vede l’ora di rientrare in campo. “” queste le sue parole che smentiscono tutte lesu un ipotetico. SportFace.