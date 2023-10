Tumori | per glioblastoma in Campania primo Pdta con trattamento Ttfiels a domicilio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - Laè la prima regione in Italia ad aver introdotto, con un decreto della Giunta regionale, l'approccio Tumor Treating Fields (Ttfields) nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale () del paziente affetto da, il più comune e aggressivo tra tutti imaligni del cervello. "Grazie a questo provvedimento, che ci rende molto orgogliosi, saremo in grado di offrire l'accesso a questa innovativa tecnologia a pazienti eleggibili ale inseriti in un appropriato percorso". Lo ha detto Ugo Trama, dirigente Politica del farmaco e dispositivi della Regione, intervenendo oggi a Napoli, all'evento ‘Tumor Treating Fields: un nuovo approccio terapeutico neldel ...