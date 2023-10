TS – Inter | per Zhang c’è l’assist di Xi Jinping | 650 milioni di dollari

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) 2023-10-18 09:31:07 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: MILANO – In attesa di capire quale ruolo avrà l’nel suo futuro, arrivano importanti novità per Suning, notizie riportate da diversi media come “Caixin” (società specializzata nella comunicazione economica-investigativa con sede a Pechino) e “Nikkei Asia” (quotidiano giapponese). In primis il governo cinese del presidente Xiavrebbe deciso – manca ancora l’ufficialità – di aiutare la società della famigliacon un finanziamento di oltre 650di. Un assist, a conferma dell’ottimo rapporto fra il numero uno cinese e Jindong, per venire incontro alle difficoltà di liquidità di Suning aumentate dopo la pandemia del 2020 e acuite pure dalla crisi di Evergrande a cui il gruppo di Nanchino, ...