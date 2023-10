Truffano 80enne in Umbria | scoperti e denunciati nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano compiuto una truffa ai danni di un’anziana della provincia di Perugia, ma sulla strada del ritorno verso Napoli sono stati fermati per un controllo dalla Polizia Stradale,. I due uomini sono stati intercettati dai poliziotti nei pressi dell’area di servizio “San Nicola“; gli agenti hanno controllato l’auto ritrovando una sacca con dentro 7mila euro in contanti. Sono quindi iniziate le indagini sulla provenienza del denaro, su cui i due non hanno fornito spiegazioni attendibili; è emerso quindi che avevano poche ore prima truffato unadi Città di Castello (Perugia). La vittima è stata rintracciata con l’aiuto dei carabinieri, e ha raccontato che uno sconosciuto, dopo averla contattata telefonicamente, si era presentato a casa sua spacciandosi come maresciallo ...